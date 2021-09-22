Владивосток, 22 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Бастион» Владивостока Александр Михайлюк выиграл золото 26-го Кубка мира по кикбоксингу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM городской мэрии.

Соревнования по кикбоксингу

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Международные соревнования проходили в Будапеште — участвовало более 3 тыс. спортсменов из 45 стран.

Александр Михайлюк выступал в весовой категории до 67 кг в одном из самых зрелищных и жестких разделов кикбоксинга — фулл-контакт с лоу-киком.

Спортсмен победил представителей Польши, Ирландии и Молдовы и выполнил норматив мастера спорта России.

На Кубке мира кикбоксеры из России завоевали 48 медалей, из них — 19 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия в Челябинске чемпионата и первенства России по кикбоксингу 7 мая не обошлась без провокаций и попытки срыва.