Черногорск, Хакасия, 22 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В городе Черногорске (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) Warren Wong Подросток

Сообщение об исчезновении подростка поступило в следственные органы 21 сентября. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе предварительного следствия установлено, что днём 20 сентября подросток пришёл со школы, а затем отпросился у родителей погулять. Домой мальчик не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.

Поиски ребёнка продолжаются, в том числе в них принимают участие волонтёры. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске полицейские нашли двух пропавших школьниц.

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