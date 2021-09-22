Чебоксары, 22 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Чувашии для привлечения новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Канаш» планируют расширить виды деятельности. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

ИА REGNUM Канаш. Мини-история

Чувашия подала заявку на расширение разрешённых видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Канаш». В настоящее время их 13 — в частности, разрешена сельскохозяйственная деятельность, кожевенное и металлургическое производство, деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, производство электрического оборудования и прицепов.

По словам Олег Николаева, Чувашия предлагает на базе ТОСЭР «Канаш» перейти «к любым видам экономической деятельности за некоторыми исключениями». Глава региона уверен, что это окажет положительную динамику на социально-экономическое развитие Канаша и Чувашии. К примеру, позволит привлечь в регион инвесторов, готовых реализовать проекты в области логистики, переработки черных и цветных металлов, хранению сельскохозяйственной продукции.

По данным властей, в настоящее время на территории особой экономической зоны в Канаше создано свыше 180 рабочих мест, 12 резидентов инвестировали 690 млн рублей. По расчётам, на преференциальной территории будут реализованы инвестиционные проекты на 3,4 млрд рублей с созданием более 400 рабочих мест.

Напомним, на территории ТОСЭР при реализации проектов предоставляются льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, действует нулевая ставка на земельный и имущественный налоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда Чувашии выделено 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.

Подробнее:Проект особой экономической зоны в Чувашии оценили в 16,5 млн рублей