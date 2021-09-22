Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM Власти Польши не намерены отступать в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Об этом 22 сентября заявил польский президент Анджей Дуда во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Презмдент Польши Анджей Дуда (сс) U.S. Department of State

Как отметил Дуда, Польше приходится расплачиваться за «поддержку» белорусских граждан и ответом на что со стороны Минска, по словам польского президента, стала «невиданная гибридная атака на границе Польши, Латвии и Литвы — трех стран на восточном фланге НАТО и ЕС».

Также он добавил, что Минск якобы привозит «в свою страну десятки тысяч решительно настроенных жителей государств Ближнего Востока, которых под палками полицейских заставляют пересекать границы, пытаясь спровоцировать искусственный гуманитарный кризис».

«Мы не отступим в этом кризисе, потому что мы не согласны на инструментальный подход к мигрантам, на использование их сложного положения в качестве инструмента действий, направленных против безопасности наших границ, границ, которые мы обязаны защищать, в том числе как страна ЕС», — сказал президент Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти якобы изыскивают и открывают новые пути нелегальной миграции на территорию Европейского союза.