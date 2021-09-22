Валенсия, Испания, 22 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. «Сельта» одержала победу над «Леванте» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Сельты» голы забили нападающий Яго Аспас на 66-й минуте и полузащитник Брайс Мендес на 85-й. На 71-й минуте форвард «Леванте» Рохер Марти не реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Сельта» занимает 16-е место в чемпионате Испании, в активе команды четыре очка. «Леванте» идёт на 15-м месте с четырьмя очками.

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