Москва, 22 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В России среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024 году — 20 469 рублей. Об этом 22 сентября сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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Он добавил, что в следующем году страховые пенсии российских граждан будут проиндексированы на уровне 5,9%. Министр напомнил, что в соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составит 5,8%.

«С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — сказал глава Минтруда, слова которого приводит РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ направлен на восстановление индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров.