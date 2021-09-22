Элиста, 22 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 22 сентября.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 581 пациент.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии за весь период пандемии подтверждено почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 467 носителей инфекции.