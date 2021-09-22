Красноярск, 22 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 357 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 113 206. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Сосновоборск и Курагинский район.

Из 357 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 65 (темп прироста 0,2%), в Сосновоборске — 25 (1,3%), в Канске — 24 (0,6%), в Минусинске — 18 (0,4%), в Норильске — 15 (0,3%), в Лесосибирске — 11 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 25 (1,3%), Абанском — 19 (1,9%), Кежемском — 18 (1,3%), Сухобузимском — 15 (1,4%) и Берёзовском — 12 (0,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2535 человек, снято с наблюдения — 2705. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 27 195 (-170) человек.

За последние сутки в регионе проведено 7644 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 646 278.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».