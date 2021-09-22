Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Бурятии готовят изменения в правила, регулирующие деятельность таксистов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики, проект нового Положения обсудили на заседании общественного совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В частности, деятельность перевозчиков поделят на три категории риска — низкая (отсутствие необходимых документов), средняя (есть риск причинения ущерба) и высокая (непосредственное причинение ущерба). От категории будут зависеть виды и периодичность контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, будут введены новые виды контроля — выездное обследование, контрольная закупка, выборочный контроль, инспекционный визит. При этом запрещено оценивать эффективность контроля по числу проверок и выявленных нарушений.

По словам министра по развитию транспорта Бурятии Александра Гоге, новое положение направлено на снижение административного давления на предпринимателей. Акцент будет сделан на профилактику.

«Большое внимание уделено цифровизации, под этим подразумевается тотальный переход на электронный документооборот, что значительно упростит взаимодействие Минтранса, как надзорного органа, и перевозчиков, как контролируемых лиц», — отметил чиновник.