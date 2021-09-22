Ханты-Мансийск, , 08:38 — REGNUM В Югре после введения 100% протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» на выборах депутатов думы ХМАО седьмого созыва по единому избирательному округу победу одержала партия «Единая Россия». Об этом сообщает избирком Югры.

Заседание думы ХМАО Dumahmao.ru

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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 40,23%,

КПРФ — 17,22%,

ЛДПР — 14,64%,

«Справедливая Россия — За правду» — 7,71%,

«Партия пенсионеров» — 7,45%,

Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборах составила 46,43% от общего числа избирателей.

Напомним, парламент Югры состоит из 38 депутатов: 19 избираются по единому округу (по партийным спискам), остальные 19 — по одномандатным округам.

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

Белоярский округ № 1 — Леонид Михалко («Единая Россия») — 52,64%.

Югорский округ № 2 — Пётр Созонов («Единая Россия») — 30,58%.

Няганский округ № 3 — Андрей Осадчук («Единая Россия») — 40,44%.

Урайский округ № 4 — Анатолий Дубовик («Единая Россия») — 46,48%.

Ханты-Мансийский округ № 5 — Николай Ташланов («Единая Россия») — 56,05%.

Нефтеюганский округ № 6 — Владимир Семёнов («Единая Россия») — 72,45%.

Нефтеюганский округ № 7 — Степан Пыталев («Единая Россия») — 59,57%.

Пять-Яхский округ № 8 — Сергей Елишев («Единая Россия») — 37,51%.

Сургутский округ № 9 — Александр Сальников («Единая Россия») — 34,83%.

Сургутский округ № 10 — Ирина Урванцева («Единая Россия») — 35,21%.

Сургутский округ № 11 — Ольга Леснова («Единая Россия») — 33,48%.

Сургутский округ № 12 — Ринат Айсин («Единая Россия») — 32,48%.

Сургутский округ № 13 — Игорь Бруслиновский («Единая Россия») — 35,82%.

Радужнинский округ № 14 — Александр Нохрин («Единая Россия») — 31,19%.

Когалымский округ № 15 — Андрей Ковальский («Единая Россия») — 41,90%.

Мегионский округ №16 — Алексей Андреев («Единая Россия») — 47,60%.

Нижневартовский округ № 17 — Наталья Западнова («Единая Россия») — 32,88%.

Нижневартовский округ № 18 — Борис Хохряков («Единая Россия») — 46,98%.

Нижневартовский округ № 19 — Сергей Великий («Единая Россия») — 38,10%.

Напомним, на выборах в думу ХМАО шестого созыва в 2016 году «Единая Россия» набрала 46,87% голосов избирателей. На втором месте была ЛДПР — 25,29%, партия КПРФ получила 11,51% голосов. За партию «Справедливая Россия» проголосовали 8,07% избирателей. В 2016 году итоговая явка на выборах депутатов думы ХМАО составляла 39,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в думу ХМАО в 2021 году проходили с 17 по 19 сентября.

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