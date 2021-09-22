Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 21 сентября на 76-й сессии Генассамблеи ООН, затронул вопросы экологии. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В частности, Мирзиёев рассказал о принимаемых в Узбекистане мерах по борьбе с изменением климата, защите окружающей среды и биоразнообразия, переходу на возобновляемые источники энергии. Защиту экологии президент назвал «нашим человеческим долгом перед нынешним и будущими поколениями».

«Подтверждением эффективности усилий Узбекистана в данной области стало принятие в мае этого года Специальной резолюции Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Мирзиёевым выдвинута инициатива о проведении в 2022 году в сотрудничестве с ООН международного форума высокого уровня по «зелёной» энергетике в зоне Приаралья.

«Наряду с этим в целях всестороннего обсуждения приоритетов глобальной экологической политики предложено провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой ООН Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне», — говорится в сообщении.