Уфа, 22 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Обстоятельства нападения на двух медиков устанавливают в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголики

Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что находившийся в нетрезвом состоянии пациент напал на врача-токсиколога городской больницы № 21 г. Уфы и врача Республиканской станции скорой медпомощи, в результате медики получили телесные повреждения.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время истребованы материалы проверки из органов внутренних дел, следователям предстоит опросить медицинских сотрудников и очевидцев происшествия, исследовать необходимую медицинскую документацию, провести иные необходимые следственные действия и экспертные исследования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии республиканский профсоюз работников здравоохранения попросил руководителей региональной прокуратуры и следственного управления Следственного комитета по Башкирии взять под личный контроль расследование нападения на врачей в больнице Уфы.