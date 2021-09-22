Элиста, 22 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 72 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 22 сентября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 493 человек. В тяжёлом состоянии находятся 30 жителей республики. На самоизоляции остаются 3 094 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 29 977 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 27 467 пациентов.