Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Свердловской области дали тепло уже 88% жилищного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Радиатор отопления

Для сравнения, по состоянию на утро 21 сентября к отоплению были подключены 83% жилых домов. В регионе обеспечены теплом уже 99% социальной сферы, полностью дали отопление в 74 муниципалитетах.

«Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 77 муниципальных образованиях, объектов социальной сферы — в 84», — уточнили в департаменте.

В Екатеринбурге подключены к отоплению 77% многоквартирных домов и 97% объектов соцсферы.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловская прокуратура открыла горячую линию по жалобам на проблемы с отоплением.