Бильбао, Испания, 22 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. «Райо Вальекано» одержал победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Steindy Радамель Фалькао

В составе «Райо Вальекано» голы забили полузащитник Альваро Гарсия на пятой минуте и нападающий Фалькао на 96-й. Кроме того, на 36-й минуте хавбек «Райо Вальекано» Пате Сисс отметился автоголом.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, в активе команды 10 очков. «Атлетик» идёт на шестом месте с девятью очками.

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