Вашингтон, 22 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Крупнейший мировой производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar разработал на базе своего гигантского карьерного самосвала одну из самых больших в мире поливальных машин. Снимки с автомобилем размещены на сайте Autoblog.

Autoblog Cat 777G Water Solutions

Модернизированное авто, получившее название Cat 777G Water Solutions, предназначено для борьбы с пылью на карьерах. На самосвал установили бак объёмом 76 000 литров. Система форсунок и насосов работает от силового агрегата. Таким образом, машина распыляет воду только во время движения. Такой способ работы механизма позволяет избежать появления луж.

При пустом баке система не запускается, чтобы насосы не работали в холостую. Вода в бак заливается через люк, расположенный в верхней части ёмкости.

В основе архитектуры автомобиля лежит шасси от 165-тонного самосвала Caterpillar 777G. А в движение гиганта приводит 32,1-литровый мотор V12 максимальной производительностью 1022 л. с. Самосвал способен перевозить до 90 тонн груза.

Ранее в России был представлен армейский автомобиль «Витязь-2» 6×6, созданный на базе грузовика «Урал». За тентом бортовой платформы у машины имеется бронированный модуль, в котором можно транспортировать 16 военнослужащих или груз весом три тонны.

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