Барнаул, 22 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Более 52 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию против гриппа современным препаратом «Ультрикс Квадри». Об этом 22 сентября сообщает сайт правительства региона.

Минобороны России Вакцинация

«Противопоказание к прививке — наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострений хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель», — пояснила главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае осенью 2021 года в рамках масштабной прививочной кампании за счет средств федерального бюджета намеревались вакцинировать от гриппа 1,399 млн. человек. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 декабря.

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