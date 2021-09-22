Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» занял первую позицию в еженедельном рейтинге Netflix. Об этом 21 сентября сообщил журнал Forbes.

(сс) Stock Catalog Netflix

Шоу удалось сместить на вторую позицию третий сезон популярного сериала «Половое воспитание», издание отмечает, что «Игра в кальмара», возможно, станет самым популярным южнокорейским сериалом в истории Netflix. Проект пользуется немалой популярностью в соцсетях, например, пользователи разместили в Twitter по его поводу уже более 200 тыс. постов.

Напомним, премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась на сайте Netflix 17 сентября 2021 года. Его сюжет рассказывает о том, как нескольким сотням людей, имеющих огромные долги, предложили поучаствовать в серии смертельных игр, победитель которой получит крупную сумму.