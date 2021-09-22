Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM Ситуация с мигрантами на юге США будет взята под контроль, заявил американский президент Джо Байден 21 сентября в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на соответствующий вопрос, заданный на фоне призывов губернатора штата Техас Грега Эббота объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября американская администрация направила в Конгресс США уведомление о планах увеличить лимит приема мигрантов в стране с 62,5 тысячи до 125 тысяч человек.

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