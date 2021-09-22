Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В день матча Кубка России по футболу в Ростове-на-Дону выпустят дополнительные автобусы. Об это ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Общественный транспорт

Футбольный поединок между клубами «Ростов» и «Чайка» (село Песчанокопское) состоится на стадионе «Ростов Арена» в 19:30 мск 22 сентября. За полтора часа до матча для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на маршруте № 39.

В течение часа после игры городской общественный транспорт будет сосредоточен в центре Ростова-на-Дону.