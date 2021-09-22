Кабул, 22 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Хазарейцы, афганское шиитское меньшинство, готовы воевать с пришедшими к власти радикалами в случае, если те вопреки своим обещаниям устроят тиранию. Об этом бывший вице-президент Афганистана, лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили заявил 22 сентября ТАСС.

(сс) ISAF Headquarters Public Affairs Office Собрание хазарейцев в последний день Рамадана в Дайкунди, Афганистан

По его словам, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировало отнюдь не инклюзивный временный кабинет министров. Дальнейший такой процесс неприемлем для других политических сил и этнических групп в Афганистане.

«Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы», — ответил Халили на вопрос о возможном вооружённом сопротивлении хазарейцев радикалам.

Лидер общины выразил надежду, что радикальное движение под давлением международного сообщества не станет навязывать свою волю всему афганскому населению, вождержится от тирании. Так страна избежит гражданской войны.

Однако хазарейскую общину могут вынудить вступить в войну ради защиты жизней и основных прав своего народа, предупредил Халили.

Хазарейцы составляют до 10% от населения Афганистана, это шииты-имамиты или шииты-исмаилиты, населяющие провинции Кабул и Герат и северные афганские регионы.

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