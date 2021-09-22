Ташлинский район, Оренбургская область, 22 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области на нефтяном месторождении на территории Ташлинского района работник стал жертвой несчастного случая. По факту гибели оренбуржца возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

ИА Красная Весна Нефтяные скважины

По версии следствия, смертельные травмы рабочий получил во время выполнения работ по распилу железобетонных конструкций свай. 42-летний житель Оренбурга скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Выясняются все обстоятельства происшествия.