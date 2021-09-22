Москва, 22 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Создание нового стрелкового оружия с использованием нейросетей, способного идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, начато в России. Об этом 22 сентября сообщил главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости.

Калашников

По слова главного конструктора, в настоящее время уже созданы отдельные элементы такой системы, которые были продемонстрированы и в том числе — министру обороны РФ Сергею Шойгу — в ходе закрытого показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

"Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — отметил Уржумцев.

Также он уточнил, что компанией будет предложено минобороны России открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для доведения этой разработки до уровня серийных образцов.

При этом Уржумцев пояснил, что новый образец оружия обеспечит повышение вероятности и скорости поражения целей, для чего будет необходимо интегрировать оптические и электронные устройства в единую с образцами стрелкового вооружения систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» ПП-2011.000, предназначенный для использования сотрудниками правоохранительных органов и сил спецназа был разработан «Златоустовским машиностроительным заводом» (АО «Златмаш»).