Токио, 22 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Надзор за банком Mizuho усилит из-за серии сбоев в его работе управление финансовых услуг Японии. Об этом 22 сентября сообщила газета Nikkei.

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Третий по величине банк страны попал под усиленный надзор регулятора из-за сбоев в работе, которые наблюдались в текущем году уже семь раз. Управление финансовых услуг страны намерено взять под свой контроль компьютерную систему банка для тщательной проверки и детального изучения причин возникновения неполадок.

Чтобы предотвратить подобные сбои в будущем, руководство Mizuho и регулятор активизируют обмен информацией.

Напомним, ранее сбои в работе банка Mizuho происходили в 2002 и в 2011 годах. В 2019 году банк провёл модернизацию всех своих рабочих систем.

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