Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 сентября в ходе в своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В этой связи, отметил он, Узбекистан выдвинул инициативу о принятии специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

«В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы — соседние страны, но и весь мир. В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами», — подчеркнул Мирзиёев.

Он выразил убеждение, что в афганском вопросе роль ООН должна усилиться «и её голос должен звучать громче, чем когда-либо».