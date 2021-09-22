Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён в кулуарах сессии Генассамблеи ООН провёл 21 сентября встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран высоко оценили углубление и расширение стратегического партнёрства, а также договорились активизировать обмены на высоком уровне, включая проведение заседания совместного комитета и встречи представителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2».

Чон Ый Ён также обратился к правительству Индии с просьбой поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.