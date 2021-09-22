Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён в кулуарах сессии Генассамблеи ООН провёл 21 сентября встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран высоко оценили углубление и расширение стратегического партнёрства, а также договорились активизировать обмены на высоком уровне, включая проведение заседания совместного комитета и встречи представителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2».

Чон Ый Ён также обратился к правительству Индии с просьбой поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.