Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. На Камчатке медработники получат по 700 рублей за каждого привитого от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в краевом правительстве.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По постановлению правительства РФ за каждого вакцинированного человека работникам учреждений здравоохрание доплачивают 100 рублей. Власти Камчатки приняли решение, что данная выплата в крае должна составлять 700 рублей.

«Это достаточно серьёзная доплата, и уверен, что она тоже будет способствовать увеличению количества вакцинированных, поскольку сами медицинские работники будут более активно вовлечены и в информирование, и в сам процесс вакцинации», — рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Амурской области продолжают ставить прививки от COVID-19, вакцинировано уже 56,6% от плана. В Приамурье поставлено больше прививок, чем в среднем по стране (49,3%), но темпы снижаются.