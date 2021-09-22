Симферополь, 22 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует прекратить недружественные выпады против России. Так глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал 22 сентября заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам парламентария, Анкара снова наступает на те же грабли в вопросе Крыма. Турецкий лидер может посетить полуостров и убедиться, как живёт и развивается этот регион.

«Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», — сказал РИА Новости Гемпель.

Гемпель добавил, что в Крыму гарантированы равные права всех народов, включая крымских татар.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на Генассамблее ООН президент Турции Эрдоган заявил, что не признаёт принадлежность Крыма России. Полуостров, с его точки зрения, аннексирован, а крымские татары нуждаются в защите их прав.

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