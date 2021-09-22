Владивосток, 22 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке с 20 сентября усилили меры безопасности в связи с трагической гибелью студентов в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.

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В ДВФУ действует круглосуточная система видеонаблюдения и распознавания посетителей кампуса.

На входе в учебные, административные и жилые корпуса в кампусе ДВФУ и в здания во Владивостоке проводится досмотр с использованием ручных металлодетекторов и стационарных арочных рамок, усилена работа контрольно-пропускных пунктов, действует ситуационный центр.

Всего в кампусе на Русском острове действуют 54 пропускных пункта, ещё 24 пункта оборудовано на материковых объектах. Их работу в круглосуточном режиме обеспечивают 167 сотрудников службы безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в школах Перми повторно проверят тревожные кнопки и пропускной режим.