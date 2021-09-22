Уфа, 22 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Должность советника главы Башкирии по вопросам защиты прав потребителей в регионе появилась в республике. Соответствующий указ главы региона об утверждении положения о таком советнике опубликован 21 сентября на официальном портале правовой информации Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Согласно документу, советника главы Башкирии по вопросам защиты прав потребителей в республике (Уполномоченный по правам потребителей в регионе) назначается гражданин России не моложе 21 года, который проживает в Башкирии и имеет высшее образование, а также опыт работы в сфере защиты прав потребителей не менее 12 месяцев.

Отмечается, что уполномоченный по правам потребителей в Башкирии осуществляет свою работу на общественных началах. Он назначается и освобождается от должности главой республики.