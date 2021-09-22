Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Попытка государственного переворота в Судане подрывает политический переходный процесс в указанной стране, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

ИА REGNUM Судан

В сообщении подчеркивается, что глава ООН осуждает случившееся и призывает все силы в республике оставаться «приверженными переходному процессу и реализации чаяний суданского народа». Кроме того, в ООН добавили, что руководство организации поддерживает правительство и жителей Судана в стремлении к демократическим изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США потребовал прилечь к ответственности всех причастных к попытке совершения госпереворота в Судане.