Вашингтон, 22 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Японии и Южной Кореи, Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ён, 22 сентября обсудят в Нью-Йорке ситуацию вокруг КНДР. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа сообщает агентство Kyodo.

Плакат КНДР

По его данным, в ходе встречи участники намерены подтвердить общее намерение сторон продвигать мир в регионе.

Напомним, 15 сентября КНДР запустила из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря две баллистические ракеты с целью подтверждения практичности железнодорожно-мобильной ракетной системы, оценки её боеготовности и способности к выполнению огневых задач нового полка, а также отработки порядка боевого действия. Уточняется, что железнодорожный ракетный комплекс был развёрнут в стране впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в США, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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