Томск, 22 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил развернуть подготовку к четвёртой волне коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сейчас, по словам Жвачкина, эпидобстановка в регионе стабильная. Однако она «может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний».

Регион заранее направил 100 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования. Сформирован резерв кислородных концентраторов.

Жвачкин дал ряд поручений своему заместителю по соцполитике Алёне Левко и облздраву. В частности, поручено создать запас лекарств и диагностических средств. С октября регион должен быть готов увеличить число бригад скорой за счёт выпускников-медиков. Для выездов медработников к пациентам будут по-прежнему использоваться такси и автомобили чиновников.

Губернатор также призвал жителей региона вакцинироваться против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в Томской области было выявлено 42 837 носителей коронавируса.