Ташкент, , 08:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил твердое намерение и далее укреплять новую политическую атмосферу взаимопонимания и уважения, добрососедства и стратегического партнёрства в Центральноазиатском регионе.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом глава республики заявил 21 сентября в ходе в своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Наша главная задача — превратить Центральную Азию в процветающий и устойчиво развивающийся регион, пространство доверия и дружбы. Поэтому мы придаём приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами», — подчеркнул Мирзиёев.