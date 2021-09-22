Сент-Пол, США, 22 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Отмечается, что соглашение рассчитано на пять лет, в течение которых Капризов заработает $45 млн. Он стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Напомним, сезон 2020/21 стал для Капризова дебютным в составе «Миннесоты». В регулярном чемпионате он забил больше всех голов среди дебютантов лиги (27) и стал первым среди новичков по очкам (51).

По итогам сезона 2020/21 Капризов получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.