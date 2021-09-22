Оренбург, 22 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области благодаря программе «Пушкинская карта» театры и музеи заработали более 1 млн рублей. За три недели действия проекта молодежь приобрела более 2 тысяч билетов в учреждения культуры, сообщает минкультуры региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

«Впервые в истории государство оказывает гражданам прямую финансовую помощь в получении интеллектуального удовольствия. Мы привыкли к тому, что государство помогает многодетным, инвалидам, пенсионерам. Сегодня мы говорим о том, что государство ставит культуру и искусство в один ряд с жизненно важными потребностями каждого человека, который вступает на дорогу взрослой жизни», — отметила министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Также она подчеркнула, что карта выдаётся только её правообладателю и не может передаваться третьим лицам. Глава минкульта региона предостерегла молодых людей от попытки обналичить средства или купить билет с помощью «Пушкинской карты» близким и друзьям. В противном случае есть вероятность потерять возможность участия в столь интересном проекте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, культурный проект «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Благодаря ему молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры на федеральные средства. Баланс карты сейчас составляет 3 тысячи рублей. В 2022 году сумма увеличится до 5 тысяч рублей. Средства зачисляются на карту государством один раз в год. Потратить деньги только владелец карты и только на посещение культурных мероприятий.