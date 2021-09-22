Москва, 22 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 сентября завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,72%, до $74,64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В начале американской сессии цена снижалась до $73,23 на фоне новостей, что китайская компания Evergrande пропустила платежи 20 сентября в двух банках. Об этом писал Блумберг.

К закрытию дня цена восстановилась до $74,72. Покупатели бьются за каждый цент, чтобы удержать цену выше $73 баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник о снижении запасов нефти в США на 6,1 млн баррелей за прошлую неделю.

Запасов бензина сократились на 0,43 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,7 млн баррелей. Ожидается, что минэнерго США объявит о снижении запасов сырой нефти на 3,8 млн баррелей.

Сегодня, 22 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе. Баррель стоит $75,02 (+0,50%). Спрос на рисковые активы вырос на новостях из Китая.

Компания Evergrande заявила, что произведет купонные выплаты по облигациям, срок погашения которых наступит 23 сентября.

Цена встретила сопротивление на уровне $72,15. Это рыночные игроки уперлись в предложение продавцов. Чтобы его проглотить (выкупить по рынку все ордера на продажу фьючерсов на нефть), нужно больше объема.

Спрос может повыситься на европейской сессии, но несильно, поскольку сегодня ФРС США огласит решение по ставкам и позже выступит глава ЦБ Джерома Пауэлл.

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