Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM С призывом к представителям бизнеса и потенциальным инвесторам из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee принимать участие в «трансформации» Украины обратился в ходе встречи в Нью-Йорке 21 сентября украинский президент Владимир Зеленский, во время своего визита в США для участия в Генассамблее ООН.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента Украины, слова которого приводит его пресс-служба, в настоящее время страна «проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов» и ею разработан «амбициозный план изменений в государстве».

«Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана», — сказал Зеленский.

Также он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и о состоянии в энергетической области после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия по мирному урегулированию на Украине.