Саратовская область, 22 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По факту гибели семейной пары при пожаре в Самойловском районе Саратовской области ведется доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, возгорание дома произошло 22 сентября около 01:30 (местное время).

kummod Огонь

Житель села Святославка Самойловского района, выйдя из дома на улицу, заметил возгорание соседнего домовладения, в котором проживал 66-летний мужчина с 64-летней супругой. Мужчина бросился в соседний дом, где проживал внук семейной пары и сообщил о происшествии. Мужчины вызвали пожарных и попытались спасти супругов самостоятельно. Когда они получили доступ в жилище, они обнаружили в задымленном помещении мужчину и женщину, а затем вынесли их наружу. Признаков жизни они уже не подавали.

Следов насильственной смерти на телах погибших нет. Причиной смерти могло стать отравление продуктами горения. Предварительно, очаг возгорания находился в помещении кухни.

ИА REGNUM напоминает, в селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области 6 сентября загорелся жилой дом. После тушения огня были обнаружены останки 65-летней женщины и ее 41-летнего сына.

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