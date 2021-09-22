Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Малкольм Макдауэлл заявил, что первые десять лет после премьеры «Заводного апельсина» он не любил этот фильм. Об этом 22 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». Реж. Стенли Кубрик. 1971. Великобритания — США Юные преступники

«Честно говоря, я думаю, что в первые десять лет я действительно начал раздражаться по его поводу и говорил: «Я закончил с этим. Ой, ради бога. Поговорим о другом», — сказал Макдауэлл, добавив, что в то время ему было интереснее говорить про фильмы, которые он создавал вместе с режиссёром Линдсеем Андерсоном.

Актёр отметил, что позже он осознал, что принял участие в создании чего-то необычного. «И я решил, послушай, я снял этот чертов фильм. Я вложил много от себя в эту роль, и я очень горжусь этим. Мне понравилось работать со Стэнли (Стэнли Кубриком — ИА REGNUM)», — пояснил Макдауэлл.

Напомним, «Заводной апельсин» вышел на большие экраны 19 декабря 1971 года, мировая премьера состоялась в Нью-Йорке. В основу фильма лег одноимённый роман-антиутопия писателя Энтони Бёрджеса. Картина получилась настолько скандальной, что Стэнли Кубрик решил снять её с проката в Великобритании. Тем не менее, она имела коммерческий успех и получила статус культовой.