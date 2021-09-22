Екатеринбург, 22 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 75-летняя жительница Екатеринбурга получила ноутбук после обращения на прямую линию свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сам он рассказал в соцсетях.

Kachanov2017 Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров

На прямой линии Светлана Халевина рассказала о своих достижениях. Она прошла специальные курсы и стала призёркой чемпионата по компьютерному многоборью. При этом своего компьютера у неё не было. Но даже несмотря на пожилой возраст и отсутствие личной техники она смогла добиться успеха.

«Но теперь хороший ноутбук у неё есть. Спасибо благотворителям, посмотревшим эфир», — сказал Куйвашев.

Также глава региона напомнил о проекте «Школа пожилого возраста», который действует на Среднем Урале с 2012 года. В них занимаются широким кругом деятельности — от настольного тенниса до иностранных языков. Но самым популярным курсом является компьютерная грамотность. Только в 2021 году его прошли уже более 1,2 тыс. человек.