Токио, 22 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Компания Honda представила новый семиместный кроссовер BR-V второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Honda Honda BR-V нового поколения

Экстерьер модели похож на концепт N7X, дебют которого состоялся весной 2021 года. Серийная модель Honda BR-V должна появится на авторынке Индонезии в начале следующего года. Стоимость новинки, по предварительным данным, составит 260 млн рупий (1,3 млн рублей).

Honda BR-V нового поколения в списке оснащения имеет теперь более современную мультимедийную систему с семидюймовым экраном, 4,2-дюймовый дисплей «приборки» и шесть подушек безопасности.

Кроме того, новинка оснащена технологией Honda Sensing, которая помогает распознать и устранить угрозу со стороны других транспортных средств. Также модель получила светодиодные фары рефлекторного типа и автоматический дальний свет.

В моторную линейку Honda BR-V нового поколения входит 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей 121 л. с. (145 Нм). Данный мотор соответствует экологическому классу «Евро-4». Он идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с вариатором. Привод у модели предусмотрен передний.

Напомним, в 2022 году компания Honda проведет в Японии тестовые испытания беспилотных электромобилей Cruise Origin.

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