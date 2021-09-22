Чебоксары, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах жертвой мошенников стал 27-летний предприниматель, который хотел воспользоваться интим-услугами. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пострадавший обратился в полицию 19 сентября. По данным правоохранителей, мужчина позвонил по телефону с сайта объявлений, чтобы пригласить домой девушку, переведя в качестве аванса 3 тыс. рублей, а затем в виде залога ещё 10 тыс. рублей.

«Под различными предлогами у чебоксарца выманили ещё более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовного дело. Устанавливаются причастные к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут начать вносить в единую базу звонки телефонных мошенников. О формировании такого реестра задумалось МВД совместно с Центробанком и Роскомнадзором.

Подробнее: В России может появиться единая база звонков телефонных аферистов