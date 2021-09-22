Москва, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Утренняя сессия по рублю 21 сентября открылась ростом по иностранным валютам. В течение дня наблюдался спрос на рисковые активы, который больше был вызван коррекционным движением по доллару, чем фундаментальными данными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,46%, до 73,08 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 85,63 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 99,85 руб.

Активность трейдеров на валютном рынке была низкой, так как все ожидают итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Многие игроки рассчитывают, что Джером Пауэлл даст им ответы по срокам сворачивания программы выкупа активов, которая составляет $120 млрд в месяц. Пауэлл обязан успокоить рынки, а то его не предложат Джо Байдену на второй срок.

Сегодня, 22 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе. Баррель стоит $75,11 (+0,67%). Доллар подешевел к большинству валют.

Спрос на рисковые активы вырос на новостях из Китая. Компания Evergrande заявила, что произведет купонные выплаты по облигациям, срок погашения которых наступит 23 сентября.

Пара доллар/рубль на открытии снизилась до 72,95 руб. При дальнейшем росте нефтяных котировок падение курса доллара продолжится до 72,70 руб.

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