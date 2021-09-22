Уфа, 22 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Проведение плановой диспансеризации и профилактических осмотров временно приостановили в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что такое решение было принято на заседании оперативного штаба республики.

«Это связано с тем, что на протяжении нескольких недель стабильно держится довольно высокий уровень заболеваемости COVID-19 — в сутки регистрируется более 300 случаев COVID-19 и отмечается снижение темпов вакцинации от коронавируса в республике и России в целом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в некоторых районах Башкирии прививку от COVID-19 получили немногим более 30% жителей, темпы вакцинации остаются низкими, при этом уровень заболеваемости и госпитализации растет.

Сообщается, что проведение плановой диспансеризации и профилактических осмотров было решено приостановить на две недели.

«Это связано с тем, чтобы разгрузить систему первичного звена. Врачи, которые участвуют в диспансеризации усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам, которые болеют COVID-19», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 сентября в республике за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом.