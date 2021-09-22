Ташкент, 22 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании British airways, совершавший перелёт из Исламабада в Лондон, был вынужден из-за смерти пассажирки совершить посадку в аэропорту Ташкента. Об этом 22 сентября сообщил телеграм-канал «Новости Ташкентского неба».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

По предварительным данным, во время полёта 83-летняяч пассажирка почувствовала себя плохо. Экипаж самолёта принял решение об экстренной посадке, однако по прилёту в аэропорт Ташкента женщина скончалась. Предварительной причиной смерти женщины называют остановку сердца.

Пассажиры авиарейса покинули борт самолёта и ожидают вылета в одном из терминалов аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае с российским самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии». Авиаборт, направлявшийся из Екатеринбурга в Анталью совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки.