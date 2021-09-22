Пермь, 22 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Действия преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олега Сыромятникова, который во время стрельбы в вузе 20 сентября продолжил читать лекцию, проверит Следственный комитет. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

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«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета. Информация о результате проверки появится позднее», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом ранее в учебном заведении сообщили, что преподавателем на тот момент были предприняты необходимые меры безопасности — он запер дверь аудитории изнутри.

Отметим, ранее преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы.