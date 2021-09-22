Оренбург, 22 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге областной судвынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на жизнь заместителя прокурора Акбулакского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Топор

Установлено, что 21 июня 2021 года мстительный оренбуржец вооружился топорами и пришел к дому зампрокурора района с целью его убийства. Мужчина угрожал и пытался нанести удары топором по голове. Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам. Убийство мужчина хотел совершить из мести за то, что прокурор настаивал на заключении под стражу оренбуржца, проходившего по уголовному делу о нападении на представителя власти.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.