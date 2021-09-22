Общество должно заранее реагировать на «стрелков», а не постфактум — мнение
Благовещенск, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Необходимо проводить в школах регулярные психологические тестирования и наблюдать за атмосферой в коллективах, чтобы не допускать повторения случаев стрельбы в учебных заведениях. Такое мнение высказал педагог, преподаватель БГПУ Николай Кухаренко, пишет Иа PortAmur.
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Он считает, что всё начинается с детства, и причиной такого поведения молодого человека может быть то, что он рос в неполной семье или его обижали. В таких случаях необходимо решать проблему появления таких стрелков, а не ужесточать меры безопасности.
Мерами против повторения таких инцидентов он также назвал изменение отношения молодёжи — молодые люди не должны считать стукачеством сообщения о случаях травли одноклассников или их агрессивных мыслях.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Шесть человек погибли, 28 пострадали, в том числе семь из них находятся в тяжёлом состоянии.