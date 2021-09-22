Благовещенск, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Необходимо проводить в школах регулярные психологические тестирования и наблюдать за атмосферой в коллективах, чтобы не допускать повторения случаев стрельбы в учебных заведениях. Такое мнение высказал педагог, преподаватель БГПУ Николай Кухаренко, пишет Иа PortAmur.

У психолога

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Он считает, что всё начинается с детства, и причиной такого поведения молодого человека может быть то, что он рос в неполной семье или его обижали. В таких случаях необходимо решать проблему появления таких стрелков, а не ужесточать меры безопасности.

«У него произошел какой-то нравственный надлом, травмирующее событие, и с тех пор пошла озлобленность к людям. С этим не получится справиться с помощью охранников, так как если человек хочет совершить теракт, то он это сделает. Стрелок из Перми сам писал, что если ему не удастся купить оружие, то он на машине въедет в остановку. Мы же не поставим возле каждой остановки по охраннику», — отметил Николай Кухаренко.

Мерами против повторения таких инцидентов он также назвал изменение отношения молодёжи — молодые люди не должны считать стукачеством сообщения о случаях травли одноклассников или их агрессивных мыслях.

«Важно, чтобы была обратная связь со старшими, с теми, кто принимает решение. Тогда общество будет реагировать заранее, а не постфактум», — считает преподаватель БГПУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл стрельбу. Шесть человек погибли, 28 пострадали, в том числе семь из них находятся в тяжёлом состоянии.